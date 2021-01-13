Краснодар, , 11:27 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 29 января, сообщили в пресс-службе администрации региона. Постановление об этом 12 января подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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На территории края запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.

На территории региона действует масочный режим во всех общественных местах, в том числе и на свежем воздухе, также действует требование социальной дистанции и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.