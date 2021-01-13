Пермь, , 11:27 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 13 января подверг критике работу руководства Пермского района. Причиной стала неблагополучная пожарная обстановка в период новогодних выходных дней, сообщает ura.news.

«Я бы хотел, чтобы именно Вы как исполняющий обязанности занимались управлением территорией. Чтобы не тень отца Гамлета или призрак оперы ходили по территории муниципалитета, а именно Вы занимались», — обратился губернатор к и.о. главе Пермского муниципального района Владимиру Ваганову.

По словам Махонина, помимо сложностей обеспечения безопасности в праздничные дни, в муниципальном образовании возникла задержка получения экспертизы газопровода в деревне Косимово, из-за чего край не исполнил комплексную программу развития сельских территорий. Также имеются проблемы с реализаций программы «Комфортная городская среда», много жалоб на портале «Управляем вместе» по поводу уборки дорог, информирует издание «Коммерсантъ».

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, 13 января прошло первое в 2021 году заседание правительства Прикамья. На нем подвели итоги работы жилищных служб, отвечающих за надежность коммуникаций и комфорт условий проживания людей в период новогодних праздников. По данным регионального министерства ЖКХ, в зимние каникулы было зафиксировано пять аварийных ситуаций (в 2020 году — девять) в Перми, Березниках, Губахинском городском округе, а также в Пермском и Кишертском муниципальных районах. Все они были оперативно устранены.

Махонин обратил внимание на то, что обошлось без чрезвычайных ситуаций. Но произошедшие аварии в сфере ЖКХ свидетельствуют о необходимости совершенствовать работу системы оказания услуг в сфере ЖКХ в отрасли.