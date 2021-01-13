Янгон, Мьянма, , 11:30 — REGNUM В подробном изучении вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России, заинтересованы власти Мьянмы. Об этом 13 января сообщил пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов.

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"Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». Правительство Республики Союз Мьянма (РСМ) демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Анисимов уточнил, что в данный момент идут прямые переговоры между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки — Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и министерством здравоохранения и спорта Мьянмы.

«Целесообразность использования российской вакцины на территории РСМ в настоящее время изучается мьянманской стороной», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия и Индонезия продолжают переговоры о возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V».