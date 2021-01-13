Уфа, , 11:25 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было подтверждено 21 235 случаев заражения этой инфекцией. При этом 16 001 человек справились с ней, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 149 человек. В больницах продолжают лечение 737 пациента с COVID-19, из них 74 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 4336 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за сутки в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего в республике скончались 161 пациент с COVID-19.

Согласно данным республиканского министерства здравоохранения, за минувшие 24 часа был выявлен 321 случай внебольничной пневмонии, а 168 пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 января в Башкирии за сутки было выявлено 167 случаев заражения коронавирусом.

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