Краснодар, , 11:21 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 января. Сутками ранее, 12 января, сообщалось о 196 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре заболели 65 человек, в Сочи — 15, в Белореченском районе — 11, в Новороссийске и Туапсинском районе — по девять человек. В Геленджике коронавирус обнаружили у восьми жителей, по семь новых случаев в Кавказском и Крымском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за весь период составило 30 183, выздоровели 20 525 пациентов, скончались 1128 человек. В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 118 человек.