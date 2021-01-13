Краснодар, 13 января 2021, 11:21 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 января. Сутками ранее, 12 января, сообщалось о 196 новых случаях заражения.
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«В Краснодаре заболели 65 человек, в Сочи — 15, в Белореченском районе — 11, в Новороссийске и Туапсинском районе — по девять человек. В Геленджике коронавирус обнаружили у восьми жителей, по семь новых случаев в Кавказском и Крымском районах», — уточнили в оперативном штабе.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за весь период составило 30 183, выздоровели 20 525 пациентов, скончались 1128 человек. В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 118 человек.