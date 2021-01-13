Москва, , 11:17 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4320 случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 января оперативный штаб столицы.

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Это на 681 случай меньше, чем днём ранее, когда выявили 5001 заражение.

За сутки госпитализировали 1694 человека, 76 пациентов умерли. Справились с болезнью 6870 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 566 человек.