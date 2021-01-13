Женева, Швейцария, , 11:22 — REGNUM Выявленный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, обнаружен уже в 50 странах. Об этом 13 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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«Со времени первого обнаружения 14 декабря (разновидность коронавируса) VOC-202 012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в обнародованном еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене организации.

Уточняется, что штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y. V2 и был первоначально выявлен в ЮАР, обнаружен «в 20 странах/территориях/районах в четырех из шести регионов ВОЗ». При этом указывается, что власти Японии 9 января сообщили ВОЗ об обнаружении новой разновидности B.1.1.28 у четырех прибывших из Бразилии людей.

«Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым», — отмечается в бюллетене и добавляется, что выявление этих разновидностей вируса говорит о важности «усиления возможностей диагностики и систематического изучения последовательности вируса SARS-CoV-2» и своевременного предоставления данных о них мировому сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько отличительных симптомов имеется у детей, который заразились «британским» штаммом коронавируса.