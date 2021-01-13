Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Ленинградской области наблюдается суточный прирост числа вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было подтверждено 226 новых фактов заражения, что на восемь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 13 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 26 673 инфицированных, из них 23 661 выздоровели, в том числе 213 человек выписаны за последние сутки. Умерли от COVID-19 318 жителей, в том числе за прошедшие сутки было зарегистрировано пять новых летальных исходов. Летальность болезни в регионе составляет 1,2%.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто для пациентов с ковидом и пневмонией 3326 коек, из них 938 свободны (28,2%), в том числе 218 реанимационных.

По информации комитета по здравоохранению, со следующей недели в Ленобласти начнут работу 23 пункта вакцинации от COVID-19. Будет доступна предварительная запись по телефону.

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