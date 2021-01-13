Благовещенск, , 11:09 — REGNUM В Амурской области началась массовая кампания вакцинации населения от коронавируса. Для этого в регионе организовано 15 пунктов вакцинации. Прививать жителей будут в три этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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На первом этапе вакцину смогут получить все медики, независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет, а также соцработники и проживающие в соцучреждениях. Затем прививки будут делать остальным жителям Приамурья, но в приоритете входящим в группу риска — людям с хроническими заболеваниями. В последнюю очередь на вакцину могут рассчитывать молодёжь, студенты и призывники.

Первыми в сентябре в Приамурье были привиты медики из «красной зоны». В декабре в регион поступило две тыс. доз вакцины, в ближайшее время поступит ещё 12 тыс. Всего в Приамурье придёт 47,8 тыс. доз препарата от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Сахалина удалось договориться с Минздравом РФ о направлении в островной регион крупнейшей партии вакцины «Спутник V».