Женева, Швейцария, , 11:12 — REGNUM Количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло более чем на 4,95 млн, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 13 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ указывается, что с 4 по 10 января число выявленных заразившихся на планете Земля SARS-CoV-2 составило 4 953 758.

При этом до того самое большое число заразившихся коронавирусом — 4 612 790 — было выявлено в период с 14 по 20 декабря.

Также указывается, что в период с 4 по 10 января в мире от COVID-19 скончались в общей сложности 85 436 пациентов.

Кроме того, в бюллетене уточняется, что на прошлой неделе снова появилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых носителей коронавируса и смертей от COVID-19 возросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 91 625 322.