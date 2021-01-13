Москва, , 11:06 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 566 человек. Об этом 13 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 566 летальных исходов», — говорится в информации. Днём ранее умер 531 пациент. Всего в России с начала распространения коронавируса он стал причиной смерти 63 370 человек.

За сутки в стране выздоровели 28 658 пациентов, всего — свыше 2,85 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 22 850 случаев заражения коронавирусом.