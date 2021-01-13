Абакан, , 11:02 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан») возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц органов местного самоуправления и правительства Хакасии.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год неустановленные должностные лица, ответственные за обеспечение жильем указанной категории граждан, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Деньги федерального и республиканского бюджетов, выделявшиеся на приобретение жилья для детей-сирот, были освоены не в полном объёме. В результате выросло число необеспеченных жильём детей-сирот, были нарушены их жилищные права.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области порядка 1710 детей-сирот в настоящее время нуждаются в жилье.

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