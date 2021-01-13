Волгоград, , 11:03 — REGNUM Отсрочку исполнения приговора на 14 лет экс-судье Городищенского районного суда Волгоградской области Татьяне Рыжих, насмерть сбившей на автомобиле двух мужчин, подтвердил Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы, размещённые на сайте суда. Апелляция рассматривалась 11 января 2021 года.

Волгоградский областной суд признал женщину виновной в гибели двух человек и приговорил к лишению свободы на пять лет в колонии-поселении. Затем Верховный суд РФ смягчил наказание до четырёх лет и лишил бывшую судью прав управления транспортными средствами на два года. Адвокат Татьяны Рыжих ходатайствовал об отсрочке наказания до достижения 14 лет её сына, рождённого в сентябре 2020 года. Волгоградский областной суд удовлетворил прошение, тогда апелляцию подала прокуратура. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Экс-судья в апреле 2019 года сбила на дороге двух мужчин и скрылась с места ДТП. Забеременеть вторым ребёнком женщина смогла до отбытия в колонию — месяц сотрудник ФСИН не вручали ей предписание о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания, за что региональное управление получило частное определение суда.

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