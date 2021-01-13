Москва, , 10:59 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 22 850 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере медицины.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах России. В 13,5% случаев у пациента отсутствовали клинические проявления болезни.

Всего в России с начала распространения вируса выявлено 3 471 053 случая заражения.