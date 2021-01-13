Индианаполис, США, , 10:49 — REGNUM Американские власти впервые за последние 70 лет привели в исполнение смертельный приговор в отношении женщины. Об этом 13 января сообщает газета The New York Times.

При этом осужденная Лиза Монтгомери была признан судом виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Казнь первоначально была намечена на 8 декабря 2020 г. в штате Индиана, а затем ее отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января вновь постановил отсрочить исполнение приговора осужденной из-за ее психических проблем, однако Верховный суд США отменил данное решение вечером 12 января.

По информации журналистов издания, казнь была совершена путем введения осужденной смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот, смерть казненной констатировали 13 января в 01:31 по местному времени (09:31 мск).

В то же время, адвокат казненной Келли Хенри заявила, что американские власти нарушили закон, так как его клиентка страдала «психическим заболеванием».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Соединённых Штатах федеральный апелляционный суд признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, который отложил приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине в стране на федеральном уровне.