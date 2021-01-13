Сан-Диего, США, , 10:44 — REGNUM Массовая многопользовательская ролевая игра DC Universe Online празднует своё десятилетие. Об этом 12 января сообщило издание Eurogamer.

В честь юбилея проекта разработчики подарят активным геймерам несколько виртуальных предметов: питомцев, костюмов и эмблем. Акция продлится до 31 января 2021 года.

Напомним, в DC Universe Online геймеры могут создать своего собственного супергероя или суперзлодея из вселенной комиксов издательства DC. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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