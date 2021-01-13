Ульяновск, , 10:38 — REGNUM В Ульяновской области из-за сильных морозов силы и средства регионального МЧС приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регион накрыли аномальные холода. По данным главного управления на вечер 12 января, в области был объявлен жёлтый уровень опасности: 13 января в большинстве районов ожидается —31… —36 градусов мороза.

В связи с морозами региональное МЧС работает в режиме повышенной готовности к реагированию, организовано дежурство по контролю оперативной обстановки на трассах. Каждые два часа дальнобойщиков оповещают о ситуации на дорогах, на 20 опасных участках организовано дежурство.

В ведомстве также отмечают, что на дорогах Ульяновской области работают 57 стационарных пунктов обогрева, в том числе 27 — на федеральных трассах. В случае необходимости будут использоваться мобильные пункты обогрева.

Отметим, что ранее в Ульяновской области министерство просвещения рекомендовало отменить уроки в школах.