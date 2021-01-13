Манила, , 10:38 — REGNUM Филиппинский художник Альфонсо Маэса показал, как бы выглядели персонажи игры Hades в реальной жизни. Получившимися работами он поделился 13 января на своей странице в Artstation.

Художник нарисовал Загрея, Мегеру и Танатоса в современной одежде стиля Techwear. Маэса отметил, что Hades стала одной из его самых любимых игр 2020 года.

Напомним, Hades — это ролевой экшен, созданный студией Supergiant Games. В нём геймеры управляют Загреем, сыном древнегреческого бога Аида, и пытаются сбежать из подземного царства.

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