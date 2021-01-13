Пекин, , 10:36 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено 115 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых 107 оказались локальными, сообщили 13 января в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа локальных случаев, 90 пришлись на провинцию Хэбэй, еще 16 случаев — на провинцию Хэйлунцзян и один — на Шаньси. Один новый случай подозрения инфекцию зафиксирован у прибывшего в Шанхай из-за рубежа. Ни одного случая гибели людей за сутки не зафиксировано.

Общее число заболевших в Китае достигло 87 706 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались, еще 82 288 — выздоровели. В больницах остается 784 пациента, включая 21 в тяжелом состоянии.