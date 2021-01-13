Грозный, , 10:29 — REGNUM В Чечне стали участниками вакцинации против COVID-19 1400 человек. Они прошли первый этап, получив первую часть вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего в регион поступило 2642 дозы, сообщили 13 января в пресс-службе республиканского минздрава.

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В настоящее время прививку в Чечне делают в 20 центрах вакцинации, созданных на базе медорганизаций во всех районах и городах субъекта. Спустя 21 день после введения первого компонента вакцины привитые получат вторую дозу. Иммунитет против вируса будет сформирован в течение следующего 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне одним из первых сделавших прививку от коронавируса стал глава минздрава Эльхан Сулейманов. В настоящее время в республике создано 20 центров вакцинации от COVID-19 во всех городах и районах.