Орел, , 10:28 — REGNUM Поставка 33 тыс. вакцины от коронавируса планируется в Орловскую область до 1 марта, об этом сообщил 13 января на онлайн-брифинге глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

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По оперативным данным в регионе вакцинированы более 700 человек. 13 января в Орловскую область поступит ещё 1,3 тыс. доз вакцины. Всего до 1 марта регион получит 33 тыс. доз вакцины от коронавируса

На 12 января в Орловской области подтверждено 23 453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 689 человек. 295 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Лечение продолжают 2469 человек.