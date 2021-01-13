Лондон, , 10:38 — REGNUM Самая тяжёлая ситуация с COVID-19 в Европе наблюдается в настоящее время в Великобритании. За минувшие сутки там скончались 1243 человека с выявленным коронавирусом, сообщает 13 января Daily Mail.

Шеффилд, Великобритания Tim Dennell

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Врачей и медсестер не хватает, открыты свыше 80 тыс. вакансий. Медикам приходится выбирать, кому именно из больных оказывать помощь. Выбор зачастую делают в пользу молодых пациентов, отмечает издание. В домах престарелых также зафиксировано множество заражений.

В клиниках Англии 32 тыс. мест заняты пациентами с COVID-19, это почти вдвое больше, чем в самый острый период первой волны пандемии. Служба экстренной помощи парализована из-за огромного количества обращений. Пациенты ждут госпитализации более 12 часов, отмечает The Telegraph.

Показатель смертности за 12 января — 1243 человека — почти рекордный. Больше умерших фиксировали только 8 января — 1325 человек. Предыдущий пик — 1224 смертельных случая за сутки — зарегистрировали в апреле 2020 года.

Всего от COVID-19 в Британии скончались более 83 тыс. человек. В некоторых регионах переполнены морги, так, в графстве Суррей возвели временный морг на 950 мест.

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