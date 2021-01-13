Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии в 2021 году начнётся реализация программы «Борьба с борщевиком». По оценкам властей, сорняком заросло более 300 гектаров земель в республике, сообщили ИА REGNUM в администрации главы региона.

Целевая программа по борьбе с борщевиком была разработана после прошлогодней поездки руководителя Чувашии Олега Николаева в Ядринский район, где была поднята данная проблема. По словам исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Чувашии Марины Загребаевой, программа предполагает «уничтожение очагов распространения борщевика», в настоящее время разрабатываются правила предоставления субсидий.

Специалисты отмечают, что работа по уничтожению сорняка потребует неоднократного применения химического и механического способов обработки пораженных участков. Для этого в районах республики будут созданы специальные бригады, которые обеспечат необходимым оборудованием, защитными костюмами и химикатами.

По данным министерства сельского хозяйства, в Чувашии более 300 гектаров «захвачено» борщевиком. В основном это земли под линиями электропередач, придорожные полосы, заброшенные производственные участки, а также необрабатываемые территории. Данный сорняк опасен тем, что при отсутствии контроля он быстро распространяется и угрожает здоровью людей, так как человек получает ожоги при прикосновении. В минсельхозе подчёркивают, что в республике растёт число случаев получения ожогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Россельхознадзоре отмечали, что один из основных способов борьбы с борщевиком является вспашка или механический покос растений спецтехникой. Уничтожение корней приводит к гибели борщевика. В ведомстве поясняли, что также одновременно эффективно применять химические обработки гербицидами.

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Напомним, в 2020 году Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.