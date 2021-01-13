Грозный, , 10:24 — REGNUM В Чечне создано еще пять дополнительных центров вакцинации против коронавируса. С их созданием общее число прививочных пунктов достигло 20, сообщили 13 января в пресс-службе регионального минздрава.

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В настоящее время в республике работают прививочные пункты на базе шести поликлиник города Грозного, а также в городах Аргун, Гудермес, Урус-Мартан, Шали и во всех районах.

Как отметили в минздраве, пройти вакцинацию может любой желающий из групп риска, в которую входят педагогические и медицинские работники и сотрудники организаций, сталкивающиеся по долгу службы с большим числом людей. Допуск к прививке будет сделан на основании осмотра специалиста.

В Чечне к настоящему времени получили вакцину уже 1400 человек.

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