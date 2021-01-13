Самара, , 10:24 — REGNUM Более 3,7 тысяч человек получили вакцину от COVID-19 в дни новогодних каникул в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Отмечается, что людей вакцинируют бесплатно и добровольно. В Самарской области около двух тысяч человек получили вторую дозу этой вакцины, а первую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» получили порядка шести тысяч человек (вторым компонентом вакцины прививают через три недели).

Сообщается, что Самарская область уже получила свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19, в том числе 700 доз «ЭпиВакКорона».

В настоящий момент вакцинируют от COVID-19 в 34 медицинских учреждениях области.

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