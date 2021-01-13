Варшава, , 10:19 — REGNUM 12 января Окружной суд Варшавы постановил, что руководитель фонда «Семья и Родина» Кая Годек не должна извиняться перед ЛГБТ-активистами за то, что она в эфире телевидения назвала их «извращенцами». Об этом передает Polskie Radio 24.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Тогда Кая Годек давала интервью одному из польских телеканалов, в котором комментировала референдум в Ирландии о смягчении запрета на проведение абортов. В нем она заявила следующее: «Ирландию нельзя назвать католической страной, потому что там премьер-министр — открытый гей, который даже не стесняется демонстрировать свою ориентацию». Тогда девушку спросили, считает ли она всех представителей ЛГБТ-сообщества «извращенцами», на что она дала положительный ответ.

После этого эфира в районный суд Варшавы поступили иски от 16 ЛГБТ-активистов, в которых они требовали защиты личных прав. Прежде всего, они ждали публичных извинений от Каи Годек. Однако в итоге суд полностью отклонил иск и обязал истцов оплатить судебные издержки.

«Суд согласился с нашей позицией о том, что истцы не имеют права подавать этот иск, потому что ни одно из заявлений Каи Годек не касается лично их», — прокомментировал такой исход адвокат девушки Хуберт Кубик. По его мнению, это важных прецедент, потому что в некоторых кругах принято считать, что за критику представителей какой-то социальной группы любой из её представителей может подавать иски как за личное оскорбление.

Адвокат истцов Войцех Козловский сообщил, что истцы не согласны с таким решением суда и намерены его обжаловать. «Толкование закона должно быть динамичным и учитывать социальные явления. Есть социальные группы, которые больше остальных подвержены оскорблениям и дискриминации. Поэтому странно, что за личное оскорбление одного человека иски удовлетворяют, а за оскорбление целого многомиллионного ЛГБТ-сообщества нет», — отметил он.