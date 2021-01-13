* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 10:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт оказания помощи боевику из террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одна из жительниц республики переводила воевавшему в Сирии денежные средства.

Следственный комитет возбудил против гражданки уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности», сообщили 13 января в пресс-службе ведомства. В рамках расследования установлено, что летом 2017 года фигурантка уголовного дела послала боевику из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевод на сумму 2 тыс. долларов США.

Стало также известно, что женщина склоняла одного местного жителя участию в войне в Сирии. Она уговаривала его выехать в страну, где велись боевые действия и вступить в НВФ, которое воевало против правительственных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года житель Кабардино-Балкарии получил восемь лет колонии строгого режима за помощь боевикам, которым он перевел семь тысяч рублей.

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