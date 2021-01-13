Москва, , 10:13 — REGNUM Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом 13 января сообщается на сайте комитета государственного строительного надзора столицы.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 225 мест. Объект расположен по адресу: Старокрымская улица, владение 13 и входит в состав ЖК «Эталон Сити».

Учреждение будет принимать детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо нескольких спален и раздевалок в здании будут физкультурный и музыкальный залы, столярная мастерская, медицинские помещения.

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