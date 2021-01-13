Аккра, , 10:12 — REGNUM В правительстве Ганы объявили дату похорон бывшего президента страны Джерри Роулингса, передает ВВС Africa со ссылкой на правительственное коммюнике.

Согласно постановлению, тело экс-президента будет находиться в Государственной думе с 24 по 26 января, куда допустят всех желающих проститься с политиком.

Похороны запланированы на 27 января.

Бывший президент скончался в середине ноября 2020 г. в возрасте 73 лет после госпитализации в Аккре.

Похороны изначально должны были состояться перед католическим Рождеством, однако, было отложено из-за разногласий между традиционными лидерами Ганы.

Роулингс возглавлял Гану почти 20 лет после того, как в 1979 и 1981 годах, будучи молодым офицером, совершил два военных переворота.

Ему также приписывают возвращение страны к многопартийной демократии в 1992 году.