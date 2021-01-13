Пенза, , 10:19 — REGNUM В Пензе до 20 января проходит акция по спасению новогодних деревьев от свалки. При поддержке управления благоустройства и очистки города экоактивисты организовали доставку хвойных деревьев в фермерские хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии задействованы такие городские районы, как Терновка, Север, Согласие, Арбеково, Западная поляна. Горожанам достаточно просто оставить ели рядом с мусорным контейнером, предварительно убрав мишуру и игрушки. Затем деревья доставят в конюшни и фермерские хозяйства, где еловыми ветвями будут кормить лошадей и коз.

К участию в акции призывают не только население, но и фермерские хозяйства, конюшни и предприятия по производству щепы.

ИА REGNUM напоминает, в Казани и Набережных Челнах работают пункты приема новогодних елей. Живые деревья можно сдать круглосуточно с 8 по 31 января. К приемке принимаются целые деревья или ветви сосен, елей и пихты, которые должны быть освобождены от новогодних игрушек, мишуры и других украшений.

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