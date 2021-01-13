Москва, , 10:15 — REGNUM Американских горилл, заразившихся новым коронавирусом, нельзя уничтожать. Вместе с тем есть угроза передачи вируса от животных людям, сообщили российские эксперты 13 января РИА Новости.

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Коронавирусная инфекция выявлена уже у восьми горилл в зоопарке города Сан-Диего в американском штате Калифорния. Ранее в Дании по решению властей уничтожили до 17 млн норок, так как они могли переносить коронавирус.

«Безусловно, речи об уничтожении идти не может: это запрещено законодательно сразу с разных сторон, включая и этические моменты», — считает зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

Международный эксперт по биоразнообразию, член международного комитета фонда «Будущее для природы» Мария Воронцова полагает, что уничтожать горилл никто не собирается. Это уже восьмой вид, о возможном заражении которого стало известно.

Норок решили уничтожить из-за опасности обратного заражения, но в случае с гориллами такого не наблюдается, пояснила она. Зоопарк в Сан-Диего эксперт назвала одним из лучших в мире, с очень хорошими условиями для животных.

Обратная передача вируса от животных людям всё же возможна, считают эксперты. Защита от коронавируса нужна диким популяциям горилл, это глобальная задача. В Африке многие заповедники и национальные парки, где есть человекообразные обезьяны, закрыты для посещения. Однако меры безопасности зачастую нарушаются, отметил Гомыранов.

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