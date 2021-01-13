Ташкент, , 09:58 — REGNUM По состоянию на 1 августа 2020 года в исправительных учреждениях Узбекистана находились 22 тыс. заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

11 января состоялся круглый стол, организованный комитетом по обороне и безопасности. Участники встречи обсудили защиту прав и свобод человека.

В Узбекистане насчитывается 54 исправительных учреждения, в том числе 18 колоний закрытого типа, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

Отметим, на 100 тыс. населения в США наказание отбывают 639 заключенных, в России — 340, в Турции — 335. В Узбекистане этот показатель составляет 68.

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