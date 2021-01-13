Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга раскрыла крупную кражу исторических ценностей из научных учреждений, а также нашла украденные предметы, в том числе оттиск печати XII века. Об этом 13 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в начале января 2021 года стало известно, что из помещения Петербургского филиала архива РАН на Биржевой линии Васильевского острова, д. 1/1 лит. З пропал важный элемент исторического документа — фрагмент оттиска восковой печати, отделенный от рукописи «Грамота Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя», датируемой XII веком.

Позже стало известно, что из хранилищ другого научного учреждения — Института истории материальной культуры РАН — пропали 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий. Примерная сумма ущерба по этой краже составила около 5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). На поиски злоумышленника были брошены все необходимые силы полиции. Спустя несколько дней на Невском проспекте был задержан 23-летний безработный житель Выборгского района Петербурга.

«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга», — уточнила Ирина Волк.

По версии полиции, молодой человек причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений РАН — Института истории на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Кражи были совершены в конце декабря 2020 года и в начале января 2021 года.

«При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12-го века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания судом меры пресечения. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности, а также возможные соучастники. В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам.

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