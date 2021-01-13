Каир, , 10:00 — REGNUM В Апелляционном суде Египта оправдали двух девушек, разместивших видео в приложении для обмена видео TikTok, что власти страны сочли «аморальным поведением». Об этом сообщает ВВС Africa.

Студентки университета Ханин Хоссам и Мавада Аль-Адхам были приговорены вместе с тремя мужчинами в июле прошлого года к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 19 000 долларов США с каждого.

Тюремные приговоры стали первыми в стране, вынесенными популярным в социальных сетях женщинам. Им предъявили обвинения в нарушении «моральной структуры египетского общества».

Трое мужчин были осуждены за то, что помогали женщинам и управляли их аккаунтами в социальных сетях.

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