Симферополь, , 09:59 — REGNUM Решение о снятии ряда связанных с пандемией коронавируса ограничений, введенных в период с 20 декабря по 15 января, приняли власти Республики Крым. Об этом 13 января сообщил в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19 глава региона Сергей Аксёнов.

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"С 15 января… фуд-корты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, — снимаются. Переходим в прежний режим работы», — приводит слова Аксёнова «Крыминформ».

При этом с 20 декабря по 15 января на территории Крыма было запрещено проведение корпоративных вечеринок и других массовых развлекательных мероприятий, работа общепита в ночное время, а также был введен ряд других ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Крыму за все время пандемии выявлено 27 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией.