Воронеж, , 09:54 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 объявлена в Воронежской области, кампания будет проводиться в рамках имеющихся объемов вакцины, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона 12 января.

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В общей сложности планируется привить около 700 тыс. жителей, относящихся к группе риска — 60% от численности населения этой группы. В числе тех, кто входит в группы риска, также и люди старше 60 лет. Оставить заявку на вакцинацию желающие смогут через специальный сервис на портале госуслуг, в соответствии с заявками будет сформирован график прививок. До момента открытия сервиса на портале госуслуг записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

На данный момент на территории Воронежской области организовано 49 пунктов для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По данным на 12 января Воронежская область в общей сложности получила 4642 дозы вакцины от коронавируса, первым компонентом вакцинированы 2665 человек, 644 из них завершили вакцинацию. В первом квартале 2021 года ожидается поставка в общей сложности 94 700 доз.