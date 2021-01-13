Орск, Оренбургская область, , 09:49 — REGNUM В городах Орск и Новотроицк отменили занятия в школах из-за сильных морозов. В восточной части региона утром 13 января температура воздуха упала до минус 25−26 градусов по Цельсию.

В Орске в связи с низкой температурой воздуха управление образования рекомендовало ограничить пребывание на улице учеников начальных классов, которые ходят в школу во вторую смену.

Напомним, занятия в начальной школе отменяются при температуре минус 25 градусов по Цельсию и ниже, для учеников среднего звена — при температуре минус 28 градусов по Цельсию и ниже, для учащихся 9−11-х классов — при температуре минус 30 градусов и ниже. При этом родители самостоятельно решают — вести ребёнка в школу или нет, и должны сообщить о своем решении классному руководителю дочери или сына. Школы работают в обычном режиме. В морозные дни с детьми организуют дистанционное обучение.

Напомним, на территорию Оренбуржья вторгся арктический воздух. Гидрометцентр прогнозирует сохранение холодов. В ночь на 14 января ожидаются морозы до минус 30 градусов по Цельсию.

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