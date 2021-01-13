Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В атмосфере над Санкт-Петербургом продолжится противоборство относительно тёплого и снежного циклона с запада и морозного, преимущественно сухого, антициклона с востока. Поэтому в городе и в соседней Ленобласти будет морозно, а местами пойдет снег. Об этом 13 января сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в течение дня на западе Ленинградской области будет идти снег и потеплеет, а на востоке, наоборот, будет морозно и продолжит светить солнце.

Температура воздуха −12… −14 градусов, по Ленобласти −9… −14 градусов, на востоке до −15… −20 градусов. Ветер восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Добавим, что, по данным петербургского гидрометцентра, в течение дня в обоих регионах ожидается юго-восточный, восточный ветер скоростью 6−11 м/с.

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