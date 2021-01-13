Саратов, , 09:49 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 13 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 695 человек, за сутки инфицированы еще 252 жителя. Накануне заболели 254 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 33 156 человек, за сутки — 220 пациентов. Скончались 449 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число заболевших за минувший день зарегистрировано среди лиц в возрасте старше 60 лет — 87 человек, от 50 до 59 лет — 48 пациентов, 21 — несовершеннолетние. Сутками ранее среди детей вирус выявили у 31 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 985,7 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовскую область поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в количестве 700 доз. Данная партия рассчитана на вакцинацию 350 человек, так как курс предусматривает двукратное введение с интервалом 2−3 недели.

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