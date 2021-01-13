Чита, , 09:46 — REGNUM В Чите на улице Амурской установили новый остановочный павильон, который выделяется из всех остальных тем, что в нём проще дождаться кого-то из прохожих, чем нужный транспорт. Дело в том, что лицевой частью остановка развёрнута к тротуару. Как сообщает ГТРК «Чита», таким образом, в самом старинном квартале столица Забайкалья подрядчики пытались реализовать самые современные тренды урбанистики.

Неправильный остановочный павильон в Чите Цитата из видео

«Этот павильон мог бы использоваться как многофункциональное сооружение, поскольку он же одновременно мог бы играть ещё и роль беседки, для прогуливающихся. Также предполагалось дооборудование этого павильона информационным табло, другими вещами», — пояснил начальник МКУ городского округа «Город Чита» «Городские дороги» Александр Вишневский.

Но местные жители перспективу смотреть на проезжую часть сквозь мутное стекло остановки категорически не оценили. Городские власти мнение горожан услышали, заявив, что остановочный павильон по ул. Амурская, 52 был развернут от проезжей части временно и по техническим причинам, связанным с обеспечением безопасности пассажиров.

Коммунальщики пообещали до конца текущей недели переставить павильон лицевой стороной к дороге.