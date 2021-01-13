Киев, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки на Украине количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 6409. Об этом сообщила 13 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, в стране госпитализированы 2564 человека, 195 пациентов скончались от последствий, вызванных заболеванием.

Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрирована в Киеве (906), Запорожской и Харьковской областях — 529 и 521 случай соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 130 839 случаев заражения, из них 20 214 завершились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что оснований для снятия карантинных ограничений в стране нет, поскольку это может сильно отразиться на заболеваемости.

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