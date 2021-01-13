Южно-Сахалинск, , 09:44 — REGNUM Скончался первый губернатора Сахалинской области Валентин Федоров. Родным и близким свои соболезнования выразили глава островного региона Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

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Валентин Федоров являлся губернатором Сахалинской области с 1991 по 1993 год. Затем он работал в должности заместителя министра экономики РФ. С 1997 по 1998 год являлся председателем правительства Якутии. С 2000 года работал заместителем директора по научной работе Института Европы РАН, преподавал в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. На президентских выборах в 1991 и 1996 годах был доверенным лицом Бориса Ельцина.

«Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время. Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области. При нем появились десятки новых предприятий в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по освоению сахалинского шельфа. Разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов», — отметил в соболезнованиях Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2020 года скончался председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин.