Москва, , 09:50 — REGNUM Количество ДТП с пьяными водителями на российских дорогах сократилось на 7% за 11 месяцев 2020 года относительно того же периода годом ранее. Это следует из данных ГИБДД России.

С января по ноябрь минувшего года включительно в России зафиксировано около 13,8 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей. За 11 месяцев 2019 года таких происшествий было 14,8 тыс.

Число погибших и пострадавших в «пьяных» ДТП также уменьшилось. С января по ноябрь 2019 года погибли более 4 тыс. человек, в 2020 году — 3,6 тыс. человек (-11%). Пострадавших в 2019 году было 20,2 тыс. человек, в 2020-м — 18,3 тыс. человек (-10%).

Больше всего дорожных аварий с пьяными водителями зафиксировано в летние месяцы, меньше всего — феврале и ноябре.

В начале января в Госавтоинспекции сообщали, что за 11 месяцев ушедшего года к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения привлекли более 270 человек. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 3%.