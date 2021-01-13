Абуджа, , 09:51 — REGNUM В прошлом году в Нигерии было арестовано 21 296 лиц, подозреваемых в причастности к «насильственным преступлениям», включая похищение людей и вооруженное ограбление. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление генерального инспектора полиции Мохаммеда Адаму.

Адаму привел эти данные в рамках отчета о полицейских операциях, проведенных за последний год Департаментом уголовных расследований и Разведывательным бюро силовых структур в столице страны, Абудже.

Он не уточнил, был ли кто-либо из арестованных привлечен к уголовной ответственности или осужден.

Однако в заявлении представителя полиции Фрэнка Мба говорится, что «всем подозреваемым будут предъявлены обвинения» в суде по завершении расследования.

Правозащитные организации уже давно обвиняют нигерийскую полицию в произвольных арестах и задержаниях без суда, что силовики регулярно отрицают.

Напомним, что в октябре 2020 года страна была потрясена протестами против «жестокости полиции».

В соответствии с заявлением Адаму, в течение года у подозреваемых было изъято 3347 единиц огнестрельного оружия и 133 496 единиц боеприпасов, а в общей сложности 1002 жертвы похищения были «благополучно спасены» и воссоединены со своими семьями.

Нигерия продолжает сталкиваться с частыми случаями похищения людей с целью получения выкупа и другими формами насильственных преступлений. В связи с этим начальник полиции пообещал улучшить ситуацию в области безопасности в 2021 году, заявив, что они примут «агрессивные, активные, основанные на разведке и общественных стратегиях борьбы с преступностью».