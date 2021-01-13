Ирвайн, США, , 09:41 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало новое временное испытание под названием «Канедзака». Об этом сообщалось 12 января на официальном сайте игры.

Событие продлится до 25 января 2021 года. В ходе его проведения геймеры смогут получать особые награды за участие в матчах на новой карте «Канедзака» — в том числе, эксклюзивный облик для Хандзо.

Напомним, сейчас студия Blizzard Entertainment занимается разработкой сиквела Overwatch. Точная дата релиза будущей игры пока неизвестна.

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