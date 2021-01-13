Ташкент, , 09:41 — REGNUM Прокуроров в Узбекистане лишили права участвовать в судебных заседаниях по экономическим делам. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства юстиции республики со ссылкой на закон «О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений».

Прокуроры смогут участвовать в заседаниях суда по тем делам, которые возбуждены по исковым заявлениям самого прокурора, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Согласно документу, инвестиционные споры и дела о конкуренции будут рассматриваться в экономических судах. По желанию крупного инвестора дела о конкуренции могут рассматриваться в Верховном суде.

Кроме того, уполномоченный по правам предпринимателей в Узбекистане сможет подавать жалобу на решение суда.