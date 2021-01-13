Самара, , 09:45 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона со 170-летним юбилеем Самарской губернии.

По его словам, область является уникальным краем. За 170 лет из аграрной территории губерния превратилась в один из ведущих научных, логистических, промышленных и культурных центров России. Два раза область приобретала столичный статус и всегда были опорным субъектом страны.

Огромную роль сыграла Самарская область при освоении космоса. На ракете-носителе, произведенным в губернии Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. В настоящее время 80% пилотируемых пусков по всему миру совершаются на ракетах производства Самарской области.

Азаров отметил, что огромной честью и ответственностью является возможность работать на благо родной области.

«Искренне благодарю каждого из вас за взаимную поддержку, добросердечие и трудолюбие. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!», — сообщил он.

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