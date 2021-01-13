Симферополь, , 09:39 — REGNUM Ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусом в Республике Крым в преддверии новогодних праздников в конце декабря, будет снят с 15 января. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 13 января на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

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В частности, с 15 января в торговых центрах Республики Крым будет разрешена работа фуд-кортов. Также власти приняли решение с 15 января снять запрет на ночную работу заведений общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 декабря 2020 года в Крыму был введен запрет на проведение корпоративов, была запрещена работа баров и ресторанов в ночное время.

Отметим, что в Крыму на 12 января было подтверждено почти 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, ежесуточно подтверждается более 200 новых случаев.