Оренбург, , 09:35 — REGNUM В райцентре Кваркено Оренбургской области санавиация со второго раза смогла эвакуировать трех человек, в том числе ребенка с сильными ожогами (35% тела). Утром 13 января вертолет санавиации доставил пострадавших при пожаре в клиники Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Из-за неблагоприятных условий 12 января служба санавиации не смогла доставить «тяжелых» пациентов в областной центр. Из-за большого риска летального исхода двух взрослых и ребенка, которые получили ожоги и отравление угарным газом, был невозможно перевезти в Оренбурга на специализированном автотранспорте. За жизнь людей боролись в Кваркенской центральной районной больнице.

В Кваркено из Орска выезжал реаниматолог. Он стабилизировал больных и подготовил их к транспортировке, которая состоялась утром 13 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 января в Кваркено сгорел частный дом. По первоначальным данным ГУ МЧС по региону, травмы получили двое взрослых и ребенок 2017 года рождения. Впоследствии прокуратура проинформировала о четырех пострадавших: двух взрослых и двух детях в возрасте от одного года до четырех лет.

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