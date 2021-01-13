Саратов, , 09:38 — REGNUM В Саратовскую область поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в количестве 700 доз. Данная партия рассчитана на вакцинацию 350 человек, так как курс предусматривает двукратное введение с интервалом 2−3 недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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К вакцинации в первую очередь допустят лиц из групп профессионального риска — медиков, сотрудников Роспотребнадзора, в том числе дезинфекционного профиля. После введения вакцины будет проводиться лабораторный контроль уровня сформировавшихся антител против COVID-19. Вакцина «ЭпиВакКорона» в своем составе не имеет возбудителя заболевания, а содержит пептиды, необходимые для формирования иммунного ответа. Массовую вакцинацию этим препаратом начнут в текущем году. Проходить ее будут бесплатно и на добровольной основе.

ИА REGNUM ранее сообщало, Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» имеют лучшую статистику применения, чем западные аналоги. При этом вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» наиболее безопасна и предполагает наименьшие риски побочных эффектов.

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